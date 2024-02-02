Глава МИД Канады с неанонсированным визитом прибыла в Украину

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли посетила Украину с неанонсированным визитом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Во время совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой она заявила, что поддержка Украины со стороны Канады остается непоколебимой.

По ее словам, Оттава сейчас оказала помощь Киеву в размере 9,5 миллиарда долларов, 2,4 миллиарда долларов из которых – в виде военной помощи.

Глава МИД также напомнила, что в рамках операции Unifier с 2014 года вооруженные силы Канады подготовили более 40 тысяч украинских военных.

Кроме того, Жоли указала, что также стороны завершают процесс ратификации обновленного Соглашения о свободной торговле между странами.

"По мере того, как мы достигаем двухлетней отметки с начала полномасштабного вторжения РФ, наша поддержка независимого будущего Украины остается непоколебимой. И сторонники Украины должны придерживаться этого курса. Мы не можем позволить себе потерять уверенность или колебаться", – сказала министр.

Ранее Жоли посетила Польшу, где обсудили помощь Украине.

Перед этим Украина и Канада провели очередной раунд переговоров по будущему двустороннему соглашению о "гарантиях безопасности" – в продолжение совместной декларации о поддержке Украины, принятой странами "Группы семи" на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

В середине января посол Канады в Украине Наталка Цмоць заявила, что Канада уже передала проект соглашения на согласование украинской стороне и переговоры могут завершиться через несколько недель.

Также Канада объявила о новом пакете военной помощи Киеву и привлечении канадских инструкторов к обучению украинских летчиков на истребителях F-16.