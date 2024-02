МЗС України вимагає пояснень від німецького ZDF через репортаж з окупованого Маріуполя

Міністерство закордонних справ України закликає німецький телеканал ZDF пояснити поїздку свого репортера до окупованого Маріуполя без погодження з Україною.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву опублікував речник МЗС Олег Ніколенко.

Речник наголосив, що "викривлення реальності" не може вважатися журналістською роботою, та що очільник московського бюро ZDF не отримував від Києва згоди на поїздку до Маріуполя і це є порушенням українського законодавства.

Distorting reality is not journalism. Moreover, @ZDF Moscow bureau chief’s visit to occupied Mariupol without Ukraine's consent violated Ukrainian legislation. We call on @ZDF to provide an official explanation. Violating Ukraine’s laws may impact media’s further work in Ukraine. pic.twitter.com/8Gif5ZrPhq