МИД Украины требует объяснений от немецкого ZDF из-за репортажа из оккупированного Мариуполя

Министерство иностранных дел Украины призывает немецкий телеканал ZDF объяснить поездку своего репортера в оккупированный Мариуполь без согласования с Украиной.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовал представитель МИД Олег Николенко.

Спикер подчеркнул, что "искажение реальности" не может считаться журналистской работой, и что глава московского бюро ZDF не получал от Киева согласия на поездку в Мариуполь и это является нарушением украинского законодательства.

Distorting reality is not journalism. Moreover, @ZDF Moscow bureau chief’s visit to occupied Mariupol without Ukraine's consent violated Ukrainian legislation. We call on @ZDF to provide an official explanation. Violating Ukraine’s laws may impact media’s further work in Ukraine. pic.twitter.com/8Gif5ZrPhq