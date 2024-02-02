Німецький телеканал зняв репортаж, як "функціонує" Маріуполь за російської окупації

Журналіст суспільного мовника Німеччини ZDF, який очолює московське бюро телеканалу, Армін Кьорпер зняв репортаж, де спотворив картину про життя в окупованому Росією Маріуполі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на відповідний репортаж телеканалу ZDF.

У своєму репортажі журналіст висловлює враження, що більшість жителів міста, яке перебуває під окупацією РФ майже два роки, налаштовані проросійськи. Він також розповідає, що місто відбудовується, не наголошуючи на тому, що його зруйнували окупанти.

"Маріуполь – це не місто-привид, я хотів би це чітко прояснити", – сказав Кьорпер.

В репортажі також йдеться про те, що до окупації РФ у розбомбленому театрі було заборонено грати російською мовою, але "тепер ситуація змінилася".

За його словами, "місто функціонує, працюють магазини та ресторани". Крім того, додав журналіст ZDF, "є опалення, гаряча вода та інтернет".

"Спротив? Я нічого такого не бачу", – заявив Кьорпер, водночас повідомляючи, що в Маріуполі розселяються росіяни.

Журналіст також розповів, що "місту потрібні люди" для того, щоб там "знову запрацювала економіка".

Водночас телеканал ZDF у матеріалі про репортаж зауважив, що Кьорпер "обрав неоднозначну фразу "місто працює", запевнивши, що "виокремлення лише цієї цитати дає лише скорочене уявлення про його враження".

"Натомість Армін Кьорпер описує, як Росія намагається створити враження нормальності та відбудови за допомогою значних фінансових ресурсів", – йдеться в матеріалі.

ZDF також стверджує, що у своєму репортажі з України він "не залишив жодних сумнівів" у тому, що Маріуполь є територією, незаконно окупованою Росією, і хто є агресором і жертвою у цій війні.

Посол України в Німеччині Олексій Макєєв під постом медіаекспертки Діани Дуцик у Facebook заявив, що поділяє обурення сюжетом ZDF, та додав, що сюжет викликав різко негативну реакцію серед багатьох знайомих німецьких експертів і журналістів, зокрема в колег Кьорпера з телеканалу.

"Це катастрофа", – сказав один із них щодо репортажу. "Посольство одразу звернулося до редакції з листом про неприпустимість подібних сюжетів, на що ми вже отримали відповідь із визнанням помилки та запевненням у повазі до територіальної цілісності України. Працюватимемо і надалі з редакціями, щоб у майбутньому такі випадки не повторювалися", – зазначив Макеєв.

Раніше в італійській Модені міська влада скасувала дозвіл на проведення скандальної російської виставки про "швидке відновлення" окупованого Маріуполя.

Нагадаємо, 20 січня у Модені планували провести пропагандистський захід про нібито "швидке відновлення" окупованого Маріуполя.

Анонс заходу містив звичні кремлівські пропагандистські тези про нібито "народне повстання" на Донбасі, за яке видавали дії російських диверсантів під час захоплення влади в регіоні у 2014 році, та про "швидкий процес відновлення" міста, що зазнало величезних руйнувань у процесі його облоги та окупації регулярними військами РФ навесні 2022 року.

Серед українців в Італії почалися заклики діяти, щоб не допустити проведення такої виставки.

Українське посольство в Італії направило офіційний запит щодо скасування події.