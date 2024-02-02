Украина и Канада провели первое заседание Международной коалиции по возвращению украинских детей

В Киеве 2 февраля состоялось заседание Международной коалиции за возвращение украинских детей, в которой сопредседателями являются Украина и Канада, во время которого был представлен Рамочный документ деятельности коалиции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил Офис президента.

Международная коалиция будет способствовать возвращению украинских детей домой, для чего будет помогать их искать, разрабатывать механизмы физического вывоза детей и участвовать в "соответствующих дипломатических переговорах".

"Важной также является поддержка детей после возвращения, содействие воссоединению детей с родными или размещению в семейных формах воспитания, предоставление необходимой реабилитационной помощи", – говорится в сообщении.

Рамочный документ Международной коалиции за возвращение украинских детей, который подготовили Украина и Канада, определяет ее мандат, цели, руководящие принципы и направления деятельности, а также объясняет, как страны могут присоединиться к коалиции и чем могут помочь.

Сейчас в Международной коалиции за возвращение украинских детей официально находятся 28 стран: во время заседания 2 февраля стало известно о присоединении Бельгии, Великобритании, Дании, Коста-Рики, Нидерландов и Германии.

О создании коалиции объявили министры иностранных дел Украины и Канады ранее в пятницу.

Напомним, что Парламентская ассамблея Совета Европы 25 января одобрила резолюцию, касающуюся положения украинских детей. Подробнее о ней читайте в материале "ЕвроПравды".