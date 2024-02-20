Прем’єрка Литви в День пам’яті Небесної сотні закликала довести, що РФ не має впливу в ЄС і НАТО

Прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте в День пам’яті Героїв Небесної сотні закликала озброїти Україну і довести, що Росія не має впливу на рішення ЄС і НАТО.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона написала в Twitter (X).

"У цей день Україна вшановує Небесну сотню – героїв Революції гідності, які віддали своє життя за демократичну Україну та право нації обирати власне майбутнє.

Вони протистояли спробі затягнути свою країну в морок "сфери впливу" Росії, що в методичці Кремля означає ліцензію на підкорення, вбивства і тортури", – написала Шимоніте.

За її словами, через 10 років незмінним лишається те, що Росія не має права вето на рішення українського народу.

"Росія також не має права голосу в рішеннях ЄС і НАТО. Давайте озброїмо Україну зараз, щоб нарешті донести це повідомлення", – заявила прем’єрка Литви.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до голів МЗС країн Європейського Союзу під час засідання в Брюсселі 19 лютого, закликавши їх невідкладно посприяти постачанню артилерійських снарядів в Україну.

А на Мюнхенській безпековій конференції Данія закликала Європу не ховатися за проблемами виробництва у постачанні зброї в Україну.