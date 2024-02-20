Премьер Литвы в День памяти Небесной сотни призвала доказать, что РФ не имеет влияния в ЕС и НАТО

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в День памяти Героев Небесной сотни призвала вооружить Украину и доказать, что Россия не имеет влияния на решения ЕС и НАТО.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она написала в Twitter (X).

"В этот день Украина чтит Небесную Сотню – героев Революции Достоинства, которые отдали свою жизнь за демократическую Украину и право нации выбирать собственное будущее.

Они противостояли попытке затянуть свою страну в мрак "сферы влияния" России, что в методичке Кремля означает лицензию на покорение, убийства и пытки", – написала Шимоните.

По ее словам, через 10 лет неизменным остается то, что Россия не имеет права вето на решение украинского народа.

"Россия также не имеет права голоса в решениях ЕС и НАТО. Давайте вооружим Украину сейчас, чтобы наконец донести это сообщение", – заявила премьер Литвы.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к главам МИД стран Европейского Союза во время заседания в Брюсселе 19 февраля, призвав их безотлагательно посодействовать поставке артиллерийских снарядов в Украину.

А на Мюнхенской конференции по безопасности Дания призвала Европу не прятаться за проблемами производства в поставках оружия в Украину.