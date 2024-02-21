У Німеччині розкрили російсько-євразійську мережу з відмивання грошей

Генпрокуратура Берліна у вівторок, 20 лютого, оголосила про розкриття великої російсько-євразійської мережі з відмивання грошей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

За даними відомства, може йтися про нелегальні потоки грошових коштів на суму в кілька десятків мільйонів євро, справжнє походження яких приховували.

У рамках цього розслідування, співробітники німецьких слідчих органів обшукали 58 житлових і комерційних приміщень у федеральних землях Берлін, Бранденбург, Баден-Вюртемберг і Саксонія. Крім того, обшуки були також проведені в Латвії та на Мальті – за підтримки місцевих слідчих, Євроюсту і Європолу. Під час обшуків вилучено ділові документи, електронні носії даних і мобільні телефони.

У справі проходить 11 обвинувачених віком від 31 до 58 років, жодних інших подробиць про них не повідомляють. За даними слідства, не пізніше липня 2021 року вони створили мережу компаній на базі мальтійської фінансової установи, з численними підставними керівниками, щоб займатися відмиванням грошей. Слідчі вважають, що переважно група діяла з Берліна та Риги.

Відомо, що в Бранденбурзі вже затримано одного обвинуваченого – чоловіка 53 років. Заморожено кошти на восьми мальтійських рахунках.

Паралельні слідчі дії в Латвії та Німеччині у цій справі полегшило створення в грудні 2023 року спільної німецько-латвійської слідчої групи (Joint Investigation Team).

Нагадаємо, у Франції конфіскували розкішну віллу на Лазуровому березі, пов'язану з "Газпромом", в рамках розслідування справи про відмивання грошей.

Естонія закликає Євросоюз конфіскувати понад 150 мільярдів євро заморожених російських активів до кінця року, щоб встигнути до виборів у США.

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