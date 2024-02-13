Естонія закликає ЄС конфіскувати активи центробанку РФ цього року

Естонія закликає Євросоюз конфіскувати понад 150 мільярдів євро заморожених російських активів до кінця року, щоб встигнути до виборів у США.

Як пише "Європейська правда", про це в інтерв'ю Bloomberg заявив генеральний секретар Міністерства закордонних справ Естонії Йонатан Всевйов.

"Дуже важливо, щоб активи були конфісковані до кінця року, а краще – до виборів у США. Якщо ми будемо чекати занадто довго, може бути занадто пізно", – зазначив представник МЗС.

За його словами, війна в Україні досягла "плато на фронті та в політичному плані", що змушує російського президента Владіміра Путіна вважати, що час на його боці.

"Цей рік має бути присвячений створенню політики, яка буде стійкою та відображатиме довгострокову тяглість. Йдеться не про стратегічну автономію як таку, а про стратегічну здатність діяти як європейці", – резюмував Всевйов.

Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав рішення Ради Європейського Союзу, яке наближає створення механізму з використання заморожених російських активів на користь України.

Нагадаємо, Рада ЄС 12 лютого вирішила, що депозитарії, які володіють замороженими активами Центробанку РФ на суму понад мільйон євро, повинні окремо обліковувати надприбутки з їхнього використання та зберігати їх на окремому рахунку.

Це рішення стало першим кроком для створення механізму передання цих надприбутків на користь України.

За офіційними даними, внаслідок санкцій проти Росії на території ЄС, Австралії та країн "Групи семи" були знерухомлені близько 260 мільярдів євро активів Центробанку РФ, причому на ЄС припадають понад дві третини суми.

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