В уряді Польщі підтвердили, що українське зерно, через яке блокують кордон, не залишається в країні

Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзєйчак підтвердив, що українське зерно, через яке фермери блокують кордон, не залишається у країні, і що "протестувати можна було би на іншому кордоні".

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить PAP.

Колодзєйчак зазначив, що зараз українське зерно прямує через Польщу транзитом, а не імпортується.

"Ані зернові, ані кукурудза, ані рапс – ця продукція тут не залишається", – сказав він.

Заступник міністра зазначив, що за останні кілька тижнів отримував повідомлення про нібито випадки розвантаження у Польщі української продукції, яка декларувалася як транзитна, але жодне з цих повідомлень не підтвердилося.

"Якби я сьогодні йшов протестував, я б блокував інший кордон… Польща запровадила ембарго на ту продукцію з України, яка турбувала нас найбільше. Візьмемо Німеччину – ми теж бачимо у Німеччині протести і заяви німецьких фермерів, що вони не хочуть цієї продукції з України, де зрозуміло, що компанії багато купують у Польщі, але уряд не запровадив ембарго на цю продукцію, яка створює перевантаження, і українська продукція забирає у нас також німецький ринок", – заявив Колодзєйчак.

Він додав, що з огляду на це потрібно запроваджувати квоти на українську продукцію на рівні ЄС, а також спростити їхнє відправлення до третіх країн за межі Євросоюзу.

Колодзєйчак заявив також, що Польща допускає нові обмеження на імпорт з України, якщо домовитися з Києвом не вийде.

Нагадаємо, 20 лютого протести польських фермерів на кордоні загострилися. Серед іншого, вони перекрили залізницю біля КПП "Медика – Шегині" та висипали частину зерна з вантажного потяга на колії, що стало вже другим подібним випадком.

У відповідь на польські акції українські перевізники розпочали протест біля ПП "Рава-Руська – Гребенне", "Краківець – Корчова" та "Шегині – Медика".

Співлідер польських протестів допустив блокування пасажирських перевезень у відповідь на акції з українського боку.