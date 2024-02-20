Співлідер польських фермерів вже допускає блокування пасажирських перевезень

Співлідер протестів польських фермерів на кордоні з Україною допустив блокування пасажирських перевезень, якщо у відповідь на їхні дії почнуться контракції з українського боку.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Лідер підкарпатського осередку руху "Ошукане село" Роман Кондрув заявив, що вони поки невдоволені діями нового уряду у питанні імпорту з України і хочуть "більше ніж обіцянки".

З його точки зору, фермери у своїх протестах виступають не проти України і звичайних українців, а "проти українських олігархів" та "бездіяльності" Брюсселя.

"Ми відкрили "коридор солідарності" – і усі ринки перехопила Україна. Нам зараз немає куди продавати зерно, а українське зерно, яке стікається до нас – це шкідливе технічне збіжжя", – заявив Кондрув.

Він сказав, що чув про наміри організовувати блокади кордону з українського боку, та натякнув, що у такому разі фермери розглядають блокування пасажирських перевезень.

"Якщо ми вирішимо не пропускати автобуси, це буде дуже погано. Але, можливо, тоді наша влада тоді розгляне якісь змістовні рішення", – сказав Роман Кондрув.

Нагадаємо, увечері 18 лютого фермери вперше перекрили колії, заблокували у тому числі пасажирський потяг.

На протесті 20 лютого фермери висипали зерно з одного з українських вагонів біля КПП "Дорогуськ".

У відповідь на польські акції українські перевізники розпочали протест біля ПП "Рава-Руська – Гребенне", "Краківець – Корчова" та "Шегині – Медика".

МЗС України назвало неприпустимим блокування польсько-українського кордону і наголосило, що такі дії виглядають політизованими і мають серйозні наслідки для України, до протестувальників звернувся також посол України у Польщі.