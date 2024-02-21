В правительстве Польши подтвердили, что украинское зерно не остается в стране

Заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак подтвердил, что украинское зерно, из-за которого фермеры блокируют границу, не остается в стране, и что "протестовать можно было бы на другой границе".

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит PAP.

Колодзейчак отметил, что сейчас украинское зерно следует через Польшу транзитом, а не импортируется.

"Ни зерновые, ни кукуруза, ни рапс – эта продукция здесь не остается", – сказал он.

Заместитель министра отметил, что за последние несколько недель получал сообщения о якобы случаях разгрузки в Польше украинской продукции, которая декларировалась как транзитная, но ни одно из этих сообщений не подтвердилось.

"Если бы я сегодня шел протестовать, я бы блокировал другую границу... Польша ввела эмбарго на ту продукцию из Украины, которая беспокоила нас больше всего. Возьмем Германию – мы тоже видим в Германии протесты и заявления немецких фермеров, что они не хотят этой продукции из Украины, где понятно, что компании много покупают в Польше, но правительство не ввело эмбарго на эту продукцию, которая создает перегрузку, и украинская продукция забирает у нас также немецкий рынок", – заявил Колодзейчак.

Он добавил, что с учетом этого нужно вводить квоты на украинскую продукцию на уровне ЕС, а также упростить их отправку в третьи страны за пределы Евросоюза.

Колодзейчак заявил также, что Польша допускает новые ограничения на импорт из Украины, если договориться с Киевом не получится.

Напомним, 20 февраля протесты польских фермеров на границе обострились. Среди прочего, они перекрыли железную дорогу возле КПП "Медика – Шегини" и высыпали часть зерна из грузового поезда на пути, что стало уже вторым подобным случаем.

В ответ на польские акции украинские перевозчики начали протест возле ПП "Рава-Русская – Гребенное", "Краковец – Корчева" и "Шегини – Медика".

Солидер польских протестов допустил блокирование пассажирских перевозок в ответ на акции с украинской стороны.