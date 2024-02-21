США і Британія очолили рейтинг країн, які українці вважають дружніми

Велика Британія і Сполучені Штати посідають перше місце за сприйняттям українців як "дружніх" країн, але за рейтингом "однозначно дружніх" країн трійкою лідерів стали Литва, Британія і Канада.

Як повідомляє "Європейська правда", такими виявилися результати опитування, проведеного групою "Рейтинг" 10-11 лютого.

За сукупним сприйняттям як "дружніх" для українців держав на перших позиціях опинилися Британія і США з показником 81%.

Третю позицію зайняла Німеччина (80%), четверту розділяють Польща і Литва (по 79%), на п’ятій – Канада, далі йдуть Франція і Японія.

Проте за показником "однозначно дружньої держави" показники усіх країн відрізняються і трійка лідерів інакша: Литва, яку однозначно дружньою вважають найбільше українців – 51%, Британія (49%) і Канада (43%).

Сприйняття США як однозначно дружньої країни склало 35%, порівняно з 61% у червневому опитуванні; показник сприйняття Польщі як "однозначно дружньої" також обвалився – з 79% у червні до 33%. Для Франції він, навпаки, зріс з 21% до 23%.

Всього опитали 1000 осіб, вибірка включає повнолітнє населення України і репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Опитування проводилося методом CATI на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Можлива похибка складає не більше 3,1%.

В іншому листопадовому опитуванні президенти США і Польщі очолили рейтинг довіри українців до іноземних лідерів.