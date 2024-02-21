США и Британия возглавили рейтинг стран, которые украинцы считают дружественными

Великобритания и Соединенные Штаты занимают первое место по восприятию украинцев как "дружественных" стран, но по рейтингу "однозначно дружественных" стран тройкой лидеров стали Литва, Великобритания и Канада.

Как сообщает "Европейская правда", такими оказались результаты опроса, проведенного группой "Рейтинг" 10-11 февраля.

По совокупному восприятию как "дружественных" для украинцев государств на первых позициях оказались Великобритания и США с показателем 81%.

Третью позицию заняла Германия (80%), четвертую разделяют Польша и Литва (по 79%), на пятой – Канада, далее следуют Франция и Япония.

Однако по показателю "однозначно дружественного государства" показатели всех стран отличаются и тройка лидеров иная: Литва, которую однозначно дружественной считают больше всего украинцев – 51%, Великобритания (49%) и Канада (43%).

Восприятие США как однозначно дружественной страны составило 35%, по сравнению с 61% в июньском опросе; показатель восприятия Польши как "однозначно дружественной" также обвалился – с 79% в июне до 33%. Для Франции он, наоборот, вырос с 21% до 23%.

Всего опросили 1000 человек, выборка включает совершеннолетнее население Украины и репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Опрос проводился методом CATI на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Возможная погрешность составляет не более 3,1%.

В другом ноябрьском опросе президенты США и Польши возглавили рейтинг доверия украинцев к иностранным лидерам.