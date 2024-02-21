В уряді розповіли про перемовини з Варшавою на тлі протестів польських фермерів

На зустрічі координаційної платформи щодо українського експорту до ЄС у вівторок Україна підняла питання про новий інцидент із розсипаним зерном, та отримала запевнення, що його розслідують.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда", про це розповів заступник міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич в ефірі національного телемарафону.

20 лютого у Брюсселі зустрічалася координаційна група щодо українського експорту, на цій зустрічі Україна та Польща продовжили шукати порозуміння щодо експорту української агропродукції.

За словами Дмитрасевича, польська сторона запевнила, що новий інцидент із розсипаним зерном вже розслідується.

"Радує, що все-таки реакція польської влади на ці інциденти є. З іншого боку, на жаль, такі інциденти сильно підвищують градус емоцій не тільки в прикордонних пунктах, а й усього українського суспільства", – зазначив він.

Перемовини в цілому щодо подальших умов експорту української агропродукції Дмитрасевич назвав "непростими".

За його словами, польська сторона озвучила вимоги фермерів-протестувальників, які наполягають на обмеженнях для української агропродукції та пом'якшенні вимог Європейського зеленого курсу, і за цими побажаннями прочитувалася також вимога щодо дотацій для польських фермерів.

"Це в принципі зрозумілі вимоги щодо "зеленого" курсу і дотацій на нього для фермерів не тільки Польщі, а й Брюсселя, Німеччини, Парижа – загалом Європи. Однак, як на мене, саме в ситуації з Польщею вимоги до України вельми політизовані. Адже потрібно розуміти: вже рік експорт за сімома категоріями продуктів з України до Польщі практично не здійснюється, є транзит", – зазначив заступник міністра.

Нагадаємо, заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзєйчак фактично підтвердив, що українське зерно, яке перетина кордон Польщі, не залишається в країні.

Водночас він заявив, що Польща допускає нові обмеження на імпорт з України, якщо домовитися з Києвом не вийде.

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