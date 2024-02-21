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В уряді розповіли про перемовини з Варшавою на тлі протестів польських фермерів

Середа, 21 лютого 2024, 12:33

На зустрічі координаційної платформи щодо українського експорту до ЄС у вівторок Україна підняла питання про новий інцидент із розсипаним зерном, та отримала запевнення, що його розслідують.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда", про це розповів заступник міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич в ефірі національного телемарафону.

20 лютого у Брюсселі зустрічалася координаційна група щодо українського експорту, на цій зустрічі Україна та Польща продовжили шукати порозуміння щодо експорту української агропродукції. 

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За словами Дмитрасевича, польська сторона запевнила, що новий інцидент із розсипаним зерном вже розслідується.

"Радує, що все-таки реакція польської влади на ці інциденти є. З іншого боку, на жаль, такі інциденти сильно підвищують градус емоцій не тільки в прикордонних пунктах, а й усього українського суспільства", – зазначив він. 

Перемовини в цілому щодо подальших умов експорту української агропродукції Дмитрасевич назвав "непростими". 

За його словами, польська сторона озвучила вимоги фермерів-протестувальників, які наполягають на обмеженнях для української агропродукції та пом'якшенні вимог Європейського зеленого курсу, і за цими побажаннями прочитувалася також вимога щодо дотацій для польських фермерів. 

"Це в принципі зрозумілі вимоги щодо "зеленого" курсу і дотацій на нього для фермерів не тільки Польщі, а й Брюсселя, Німеччини, Парижа – загалом Європи. Однак, як на мене, саме в ситуації з Польщею вимоги до України вельми політизовані. Адже потрібно розуміти: вже рік експорт за сімома категоріями продуктів з України до Польщі практично не здійснюється, є транзит", – зазначив заступник міністра.

Нагадаємо, заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзєйчак фактично підтвердив, що українське зерно, яке перетина кордон Польщі, не залишається в країні.

Водночас він заявив, що Польща допускає нові обмеження на імпорт з України, якщо домовитися з Києвом не вийде. 

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