В правительстве рассказали о переговорах с Варшавой на фоне протестов польских фермеров

На встрече координационной платформы по украинскому экспорту в ЕС во вторник Украина подняла вопрос о новом инциденте с рассыпанным зерном и получила заверения, что его расследуют.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда", об этом рассказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич в эфире национального телемарафона.

20 февраля в Брюсселе встречалась координационная группа по украинскому экспорту, на этой встрече Украина и Польша продолжили искать взаимопонимание по экспорту украинской агропродукции.

По словам Дмитрасевича, польская сторона заверила, что новый инцидент с рассыпанным зерном уже расследуется.

"Радует, что все-таки реакция польских властей на эти инциденты есть. С другой стороны, к сожалению, такие инциденты сильно повышают градус эмоций не только в пограничных пунктах, но и всего украинского общества", – отметил он.

Переговоры в целом относительно дальнейших условий экспорта украинской агропродукции Дмитрасевич назвал "непростыми".

По его словам, польская сторона озвучила требования фермеров-протестующих, которые настаивают на ограничениях для украинской агропродукции и смягчении требований Европейского зеленого курса, и за этими пожеланиями прочитывалось также требование о дотациях для польских фермеров.

"Это в принципе понятные требования относительно Зеленого курса и дотаций на него для фермеров не только Польши, но и Брюсселя, Германии, Парижа – в целом Европы. Однако, как по мне, именно в ситуации с Польшей требования к Украине весьма политизированы. Ведь нужно понимать: уже год экспорт по семи категориям продуктов из Украины в Польшу практически не осуществляется, есть транзит", – отметил замминистра.

Напомним, заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак фактически подтвердил, что украинское зерно, которое пересекает границу Польши, не остается в стране.

В то же время он заявил, что Польша допускает новые ограничения на импорт из Украины, если договориться с Киевом не получится.

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