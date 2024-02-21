Фон дер Ляєн: Вибори в Україні – їхня внутрішня справа
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що тільки від України залежить, чи потрібно проводити вибори під час воєнного стану.
Про це фон дер Ляєн заявила в середу на брифінгу в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".
Глава Єврокомісії відповідала на питання стосовно найбільш прийнятного сценарію стосовно українських виборів в умовах, коли повноваження президента та парламенту завершуються.
"Щодо виборів в Україні – це внутрішня справа України, й не мені це коментувати", – сказала фон дер Ляєн.
Нагадаємо, Державний департамент США раніше заявляв, що з розумінням ставиться до слів президента України Володимира Зеленського про те, що війна – не найкращий час для проведення виборів.
Президент Володимир Зеленський у січні заявив, що Україні треба думати, як провести президентські вибори, однак наразі закон це забороняє під час воєнного стану.