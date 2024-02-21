Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що тільки від України залежить, чи потрібно проводити вибори під час воєнного стану.

Про це фон дер Ляєн заявила в середу на брифінгу в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Глава Єврокомісії відповідала на питання стосовно найбільш прийнятного сценарію стосовно українських виборів в умовах, коли повноваження президента та парламенту завершуються.

"Щодо виборів в Україні – це внутрішня справа України, й не мені це коментувати", – сказала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, Державний департамент США раніше заявляв, що з розумінням ставиться до слів президента України Володимира Зеленського про те, що війна – не найкращий час для проведення виборів.

Президент Володимир Зеленський у січні заявив, що Україні треба думати, як провести президентські вибори, однак наразі закон це забороняє під час воєнного стану.