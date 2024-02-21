Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что только от Украины зависит, нужно ли проводить выборы во время военного положения.

Об этом фон дер Ляйен заявила в среду на брифинге в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Глава Еврокомиссии отвечала на вопрос о наиболее приемлемом сценарии относительно украинских выборов в условиях, когда полномочия президента и парламента завершаются.

"Что касается выборов в Украине – это внутреннее дело Украины, и не мне это комментировать", – сказала фон дер Ляйен.

Напомним, Государственный департамент США ранее заявлял, что с пониманием относится к словам президента Украины Владимира Зеленского о том, что война – не лучшее время для проведения выборов.

Президент Владимир Зеленский в январе заявил, что Украине надо думать, как провести президентские выборы, однако пока закон это запрещает во время военного положения.