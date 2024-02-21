У Молдові затримали чоловіка, підозрюваного в підпалі офісу НАТО

Молдовська поліція повідомила про затримання чоловіка, якого підозрюють у причетності до підпалу Центру інформації та документації НАТО в Державному університеті Молдови на початку лютого.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Підозрюваного в підпалі чоловіка затримали й супроводили до поліцейської інспекції кишинівського району Буюкань для допиту, а потім арештували на 72 години, зазначили в поліції 21 лютого.

Інцидент стався ввечері 8 лютого. Тоді стало відомо про підпал дверей інформаційного центру НАТО, розташованого в будівлі Державного університету Молдови.

Пожежа, як повідомлялось, не завдала значних збитків університету й центру НАТО та не вплинула на їхню роботу.

Як відомо, Молдова є нейтральною державою, і більшість її населення не підтримує вступу до Північноатлантичного Альянсу. Але при цьому молдовська влада співпрацює з НАТО для зміцнення безпеки країни.

Водночас російська пропаганда в особі МЗС не раз звинувачувала Молдову в нібито відмові від нейтралітету та втручанні у війну в Україні.

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