Молдавская полиция сообщила о задержании мужчины, которого подозревают в причастности к поджогу Центра информации и документации НАТО в Государственном университете Молдовы в начале февраля.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Подозреваемого в поджоге мужчину задержали и сопроводили в полицейскую инспекцию кишиневского района Буюкань для допроса, а затем арестовали на 72 часа, отметили в полиции 21 февраля.

Инцидент произошел вечером 8 февраля. Тогда стало известно о поджоге дверей информационного центра НАТО, расположенного в здании Государственного университета Молдовы.

Пожар, как сообщалось, не нанес значительного ущерба университету и центру НАТО и не повлиял на их работу.

Как известно, Молдова является нейтральным государством, и большинство ее населения не поддерживает вступление в Североатлантический Альянс. Но при этом молдавские власти сотрудничают с НАТО для укрепления безопасности страны.

В то же время российская пропаганда в лице МИД не раз обвиняла Молдову в якобы отказе от нейтралитета и вмешательстве в войну в Украине.

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