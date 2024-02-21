Дипломати ЄС у Мінську засудили переслідування опозиційного католицького священника

Європейські дипломати в Білорусі засудили судовий процес над 33-річним католицьким активістом Владславом Бєлодідом, якому висунули звинувачення через опозиційну діяльність і критику режиму Лукашенка.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Суд над Бєлодідом, затриманим ще у травні 2023 року, почався 21 лютого в Мінському міському суді за зачиненими дверима.

Чоловіку інкримінують чотири статті кримінального кодексу Білорусі, зокрема "образу президента" і "розпалювання соціальної ворожнечі". Якщо Бєлодіда визнають винним, йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Владислав Бєлодід був активним учасником опозиційних протестів у Білорусі у 2020 році, і його кілька разів затримувала поліція на мітингах. Він продовжував підтримувати рух за вільні вибори в країні, а після початку повномасштабної війни Росії в Україні публічно молився за мир.

Під будівлею суду Мінська 21 лютого зібрались дипломати кількох країн ЄС, які засудили переслідування священника та вимагали припинення політичних репресій у Білорусі.

"Звинувачення, висунуті проти нього, несправедливі. Вони мотивовані політично. Представник посольства Німеччини в Мінську, а також представники інших дипломатичних місій відвідали сьогодні будівлю суду, щоб висловити солідарність", – повідомило посольство Німеччини в Мінську.

За даними білоруської правозахисної групи "Вясна", у країні за ґратами перебуває 1421 політичний в'язень, зокрема лавреат Нобелівської премії миру Алесь Беляцький.