Рада ЄС нагадала про триваючі репресії у Білорусі

Рада ЄС у своїх висновках від 19 лютого нагадала про триваючі репресії режиму Лукашенка у Білорусі та висловила підтримку прагненню білорусів до свободи і демократії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Рада ЄС висловила стурбованість з приводу подальшого погіршення ситуації з правами людини у Білорусі і триваючих репресій "на усіх рівнях суспільства", що підриває довіру до парламентських і місцевих виборів, запланованих на 25 лютого.

Рада висловила стурбованість тим, що режим Лукашенка намагається розмивати національну ідентичність білорусів, та заявила, що сприятиме підтримці й розвитку білоруської мови та культури.

Також Рада засудила триваючу підтримку режимом Лукашенка Росії в її агресивній війні проти України, як і роль Мінська в організації штучної міграційної кризи на зовнішніх кордонах ЄС.

"ЄС запровадив точкові санкції проти режиму Лукашенка і готовий вживати подальших обмежувальних і точкових заходів доти, доки білоруська влада продовжить такі дії", – йдеться у комюніке.

Також у ньому висловлюють підтримку громадянському суспільству Білорусі, вітають створення Консультативної групи ЄС із демократичними силами Білорусі та нагадують про обіцянку ЄС надати 3 млрд євро майбутній демократичній Білорусі через комплексний план економічної підтримки.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, у 13-му пакеті санкцій ЄС проти Росії будуть четверо громадян Білорусі, причетних до викрадання українських дітей із тимчасово окупованих територій.

Тим часом прем'єр Польщі Дональд Туск анонсував модернізацію паркану на кордоні з Білоруссю.