Дипломаты ЕС в Минске осудили преследование оппозиционного католического священника

Европейские дипломаты в Беларуси осудили судебный процесс над 33-летним католическим активистом Владславом Белодидом, которому предъявили обвинения из-за оппозиционной деятельности и критики режима Лукашенко.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Суд над Белодидом, задержанным еще в мае 2023 года, начался 21 февраля в Минском городском суде за закрытыми дверями.

Мужчине инкриминируют четыре статьи уголовного кодекса Беларуси, в частности "оскорбление президента" и "разжигание социальной вражды". Если Белодида признают виновным, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Владислав Белодид был активным участником оппозиционных протестов в Беларуси в 2020 году, и его несколько раз задерживала полиция на митингах. Он продолжал поддерживать движение за свободные выборы в стране, а после начала полномасштабной войны России в Украине публично молился за мир.

Под зданием суда Минска 21 февраля собрались дипломаты нескольких стран ЕС, которые осудили преследование священника и требовали прекращения политических репрессий в Беларуси.

"Обвинения, выдвинутые против него, несправедливы. Они мотивированы политически. Представитель посольства Германии в Минске, а также представители других дипломатических миссий посетили сегодня здание суда, чтобы выразить солидарность", – сообщило посольство Германии в Минске.

По данным белорусской правозащитной группы "Вясна", в стране за решеткой находится 1421 политический заключенный, в том числе лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий.