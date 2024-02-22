Майже половина поляків вважають ймовірним напад Росії на Польщу

Майже половина поляків тою чи іншою мірою вважають, що війна Росії проти України може розширитися на їх країну.

Про це свідчать результати опитування United Surveys для RMF FM i Dziennik Gazeta Prawna, повідомляє "Європейська правда".

До 47% опитаних вважають, що напад Росії на Польщу є ймовірним. Це на 16 відсоткових пунктів більше, ніж в аналогічному опитуванні, проведеному в травні 2023 року.

З них 12% переконані в тому, що такий напад станеться. Понад 35% вважають напад радше ймовірним.

Трохи більше 38% респондентів не погоджуються з тезою про можливу агресію путінських військ проти Варшави.

З огляду на те, що кількість тих, хто не визначився, за останнім і минулорічним опитуваннями залишається майже незмінною, очевидно, що поляки, уважно стежачи за воєнною ситуацією, переходять до більш песимістичних настроїв, зазначають соціологи.

Крім того, через два роки після початку повномасштабної війни майже половина поляків вважають, що вона закінчиться знищенням обох країн – і України, і Росії.

Нагадаємо, підтримка України серед європейців залишається широкою, але майже через два роки після повномасштабного вторгнення лише 10% вірять, що вона може перемогти Росію.

Крім того, майже 80% українців сприймають Польщу як дружню країну, але цей показник суттєво знизився, порівняно з опитуванням пів року тому, особливо сприйняття Польщі як "однозначно дружньої".