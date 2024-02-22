Почти половина поляков считают вероятным нападение России на Польшу

Почти половина поляков в той или иной степени считают, что война России против Украины может расшириться на их страну.

Об этом свидетельствуют результаты опроса United Surveys для RMF FM i Dziennik Gazeta Prawna, сообщает "Европейская правда".

До 47% опрошенных считают, что нападение России на Польшу является вероятным. Это на 16 процентных пунктов больше, чем в аналогичном опросе, проведенном в мае 2023 года.

Из них 12% убеждены в том, что такое нападение произойдет. Более 35% считают нападение скорее вероятным.

Чуть более 38% респондентов не согласны с тезисом о возможной агрессии путинских войск против Варшавы.

Учитывая то, что количество неопределившихся по последнему и прошлогоднему опросам остается почти неизменным, очевидно, что поляки, внимательно следя за военной ситуацией, переходят к более пессимистическим настроениям, отмечают социологи.

Кроме того, через два года после начала полномасштабной войны почти половина поляков считают, что она закончится уничтожением обеих стран – и Украины, и России.

Напомним, поддержка Украины среди европейцев остается широкой, но почти через два года после полномасштабного вторжения только 10% верят, что она может победить Россию.

Кроме того, почти 80% украинцев воспринимают Польшу как дружественную страну, но этот показатель существенно снизился по сравнению с опросом полгода назад, особенно восприятие Польши как "однозначно дружественной".