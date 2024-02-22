Почему блокада границы не означает отказа Польши от проукраинского курса

Польско-украинская граница снова заблокирована. Теперь на протест вышли польские фермеры – причем они блокируют не только пограничные переходы, но и главные дороги и въезды в города.

Как и фермеры в ряде стран ЕС, польские аграрии протестуют против ухудшения условий ведения сельского хозяйства и снижения рентабельности сельскохозяйственного производства.

О том, что украинские политики и эксперты должны помнить на фоне дискуссий о ситуации на польско-украинской границе, читайте в статье президента Фонда Стефана Батория (Варшава) Эдвина Бендика Проблема, которая не должна разрушить отношения: взгляд из Польши на блокирование границы с Украиной. Далее – краткое ее изложение.

Основную вину за свои проблемы фермеры возлагают на Европейскую комиссию и Европейское зеленое соглашение.

Новые правила по зеленому соглашению, хоть и приняты с благородной целью, также означают и новые расходы на защиту климата, что подрывает конкурентоспособность европейских агропроизводителей на мировом рынке.

Именно страх потерять конкурентоспособность заставляет польских фермеров добавить к протестам еще и вторую причину – недобросовестную, по их мнению, конкуренцию со стороны украинских фермеров и производителей.

А потому они требуют ограничения импорта сельхозпродукции из Украины. Чтобы проявить свой гнев, они не только блокируют пограничные переходы, но и высыпают зерно из украинских грузовиков и поездов.

Повлиять на фермеров не просто. Во-первых, протесты объединяют поляков, несмотря на политические разногласия. Во-вторых, в Польше набирает обороты избирательная кампания к местным выборам, которые состоятся 7 апреля. А еще через два месяца состоятся выборы в Европарламент.

Максимально ослабить правое крыло, в том числе партию "Право и справедливость" ("ПиС"), – задача наивысшей стратегической важности.

Следует помнить, что наибольшей угрозой сегодня является рост поддержки крайних и популистских правых в большинстве европейских стран. Причем в большинстве случаев правые популистские партии и их политики представляют либо откровенно пророссийские, либо в лучшем случае "реалистические" позиции и утверждают необходимость быстрого прекращения войны путем переговоров.

От результатов выборов в Европарламент зависит, удастся ли сформировать такой состав Еврокомиссии, который будет готов продолжать текущую политику поддержки и помощи Украине.

Означает ли массовая поддержка протестующих антиукраинский поворот в польском обществе? Ответ такой же решительный, как и вопрос: нет!

Как свидетельствуют различные исследования, Польша все еще остается среди лидеров проукраинской поддержки и даже среди тех европейских обществ, где больше всего убеждены в победе Украины.

Понимание этого общественно-политического контекста является важным и о нем стоит помнить во время украинских дискуссий о ситуации на польско-украинской границе.

Потому что, конечно, украинские эксперты правы, что сегодня экспорт зерна и вообще сельскохозяйственной продукции из Украины в Польшу не является проблемой.

Один из лучших экспертов польского аграрного рынка Мирослав Марциняк показывает, что падение цен является результатом ситуации на мировых рынках, и цены продолжали падать даже после введения запрета на импорт из Украины.

Он отмечает, что польские власти должны развивать инфраструктуру, которая облегчит хранение излишков и экспорт. Но, польское правительство пренебрегало такими действиями в течение последних двух лет.

Другие эксперты отмечают, что Польша не только импортирует сельскохозяйственную продукцию из Украины, но и является главным экспортером продовольствия в Украину.

Такие факты должны стать основой для рациональной польско-украинской дискуссии.

Однако украинским политикам и экспертам стоит в своих реакциях отделять настоящие эмоции от анализа и стратегического расчета.

Да, блокирование границ и перебои в торговле являются более чем обременительными для украинского общества и государства и должны быть решены как можно быстрее, но они не имеют стратегического значения. Стратегическим является сохранение как можно большей военной поддержки Украины и помощи во время послевоенного восстановления и евроинтеграции.

Подробнее – в материале Эдвина Бендика Проблема, которая не должна разрушить отношения: взгляд из Польши на блокирование границы с Украиной.