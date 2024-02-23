Кулеба обговорив з головою МЗС Нідерландів снаряди й повернення українців з полону РФ
Міністри закордонних справ України та Нідерландів Дмитро Кулеба та Ханке Брейнс Слот 23 лютого провели переговори на полях засідання Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", Кулеба написав у Twitter (X)
За словами голови МЗС, основною темою його розмови з нідерландською колегою "було постачання нових артилерійських снарядів".
"Також обговорили підготовку до міжнародної конференції "Відновлення справедливості для України", яку Україна, Нідерланди та Європейська комісія спільно проведуть у Гаазі 2 квітня 2024 року", – додав він.
Кулеба також наголосив на нагальній потребі активніше домагатись звільнення українських цивільних, які утримуються в російському полоні.
I had a good meeting with my Dutch counterpart @HankeBruinsSlot.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 23, 2024
The supply of new artillery shells was our primary focus.
We also discussed preparations for the international conference ‘Restoring Justice for Ukraine’, which Ukraine, the Netherlands, and the European… pic.twitter.com/mFVeRxN04a
У Нью-Йорку міністр закордонних справ також провів зустріч зі швейцарським колегою Іньяціо Кассісом, на якій йшлося зокрема про підготовку до глобального "саміту миру", який відбудеться цього року у Швейцарії.
Нагадаємо, МЗС Нідерландів анонсувало, що вже найближчим часом з Україною підпишуть безпекову угоду терміном на 10 років.