Кулеба обговорив з головою МЗС Нідерландів снаряди й повернення українців з полону РФ

Міністри закордонних справ України та Нідерландів Дмитро Кулеба та Ханке Брейнс Слот 23 лютого провели переговори на полях засідання Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Кулеба написав у Twitter (X)

За словами голови МЗС, основною темою його розмови з нідерландською колегою "було постачання нових артилерійських снарядів".

"Також обговорили підготовку до міжнародної конференції "Відновлення справедливості для України", яку Україна, Нідерланди та Європейська комісія спільно проведуть у Гаазі 2 квітня 2024 року", – додав він.

Кулеба також наголосив на нагальній потребі активніше домагатись звільнення українських цивільних, які утримуються в російському полоні.

