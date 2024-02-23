Кулеба обсудил с главой МИД Нидерландов снаряды и возвращение украинцев из плена РФ
Министры иностранных дел Украины и Нидерландов Дмитрий Кулеба и Ханке Брейнс Слот 23 февраля провели переговоры на полях заседания Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", Кулеба написал в Twitter (X)
По словам главы МИД, основной темой его разговора с нидерландской коллегой "была поставка новых артиллерийских снарядов".
"Также обсудили подготовку к международной конференции "Восстановление справедливости для Украины", которую Украина, Нидерланды и Европейская комиссия совместно проведут в Гааге 2 апреля 2024 года", – добавил он.
Кулеба также отметил насущную необходимость активнее добиваться освобождения украинских гражданских, которые содержатся в российском плену.
I had a good meeting with my Dutch counterpart @HankeBruinsSlot.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 23, 2024
The supply of new artillery shells was our primary focus.
We also discussed preparations for the international conference ‘Restoring Justice for Ukraine’, which Ukraine, the Netherlands, and the European… pic.twitter.com/mFVeRxN04a
В Нью-Йорке министр иностранных дел также провел встречу со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом, на которой речь шла в частности о подготовке к глобальному "саммиту мира", который состоится в этом году в Швейцарии.
Напомним, МИД Нидерландов анонсировало, что уже в ближайшее время с Украиной подпишут соглашение по безопасности сроком на 10 лет.