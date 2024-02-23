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Кулеба обсудил с главой МИД Нидерландов снаряды и возвращение украинцев из плена РФ

Пятница, 23 февраля 2024, 21:49

Министры иностранных дел Украины и Нидерландов Дмитрий Кулеба и Ханке Брейнс Слот 23 февраля провели переговоры на полях заседания Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Кулеба написал в Twitter (X)

По словам главы МИД, основной темой его разговора с нидерландской коллегой "была поставка новых артиллерийских снарядов".

"Также обсудили подготовку к международной конференции "Восстановление справедливости для Украины", которую Украина, Нидерланды и Европейская комиссия совместно проведут в Гааге 2 апреля 2024 года", – добавил он.

Кулеба также отметил насущную необходимость активнее добиваться освобождения украинских гражданских, которые содержатся в российском плену.

В Нью-Йорке министр иностранных дел также провел встречу со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом, на которой речь шла в частности о подготовке к глобальному "саммиту мира", который состоится в этом году в Швейцарии.

Напомним, МИД Нидерландов анонсировало, что уже в ближайшее время с Украиной подпишут соглашение по безопасности сроком на 10 лет.

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Кулеба Нидерланды