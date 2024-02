Кулеба обсудил с главой МИД Нидерландов снаряды и возвращение украинцев из плена РФ

Министры иностранных дел Украины и Нидерландов Дмитрий Кулеба и Ханке Брейнс Слот 23 февраля провели переговоры на полях заседания Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Кулеба написал в Twitter (X)

По словам главы МИД, основной темой его разговора с нидерландской коллегой "была поставка новых артиллерийских снарядов".

"Также обсудили подготовку к международной конференции "Восстановление справедливости для Украины", которую Украина, Нидерланды и Европейская комиссия совместно проведут в Гааге 2 апреля 2024 года", – добавил он.

Кулеба также отметил насущную необходимость активнее добиваться освобождения украинских гражданских, которые содержатся в российском плену.

I had a good meeting with my Dutch counterpart @HankeBruinsSlot.



The supply of new artillery shells was our primary focus.



We also discussed preparations for the international conference ‘Restoring Justice for Ukraine’, which Ukraine, the Netherlands, and the European… pic.twitter.com/mFVeRxN04a