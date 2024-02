Кулеба обговорив з главою МЗС Швейцарії підготовку до глобального "саміту миру"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Нью-Йорку провів зустріч зі своїм швейцарським колегою Ігнаціо Кассісом.

Про це Кулеба написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

За словами українського міністра, на зустрічі йшлося, зокрема, про підготовку до глобального "саміту миру", який відбудеться цього року у Швейцарії.

While in New York, I met with @ignaziocassis to discuss preparations for the Global Peace Summit to be held this year in Switzerland.



We both agreed that President @ZelenskyyUA’s Peace Formula is the way to restore comprehensive, just, and lasting peace for Ukraine.



