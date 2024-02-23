Кулеба обговорив з главою МЗС Швейцарії підготовку до глобального "саміту миру"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Нью-Йорку провів зустріч зі своїм швейцарським колегою Ігнаціо Кассісом.

Про це Кулеба написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

За словами українського міністра, на зустрічі йшлося, зокрема, про підготовку до глобального "саміту миру", який відбудеться цього року у Швейцарії.

While in New York, I met with @ignaziocassis to discuss preparations for the Global Peace Summit to be held this year in Switzerland.



We both agreed that President @ZelenskyyUA’s Peace Formula is the way to restore comprehensive, just, and lasting peace for Ukraine.



I also… pic.twitter.com/8lAp9kKeip February 23, 2024

"Я також подякував своєму швейцарському колезі за підтримку Швейцарії в гуманітарному розмінуванні та відновленні України", – додав Кулеба.

Швейцарія погодилась організувати "саміт миру" на прохання України, про що обидві держави оголосили 15 січня під час візиту Володимира Зеленського до Берна.

Обидві країни вже почали роботу над зустріччю, але низка деталей, як-то дата заходу та перелік учасників, ще не були узгоджені. Зеленський натякнув, що Росію на глобальний "саміт миру" запрошувати не будуть.

Нагадаємо, 14 січня у швейцарському Давосі відбулася зустріч на рівні радників з національної безпеки щодо української "формули миру". Китай не був представлений на зустрічі - попри те, що був запрошений.