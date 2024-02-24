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Зеленський у Києві зустрівся з міністром оборони Швеції та Борисом Джонсоном

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Субота, 24 лютого 2024, 21:28

Президент Володимир Зеленський 24 лютого в Києві провів зустрічі з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном та експрем’єром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Про це голова держави повідомив у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Із головою Міноборони Швеції президент обговорив перспективи налагодження спільного виробництва зброї та майбутні двосторонні переговори щодо підписання угоди про "безпекові гарантії".

"Оголошений урядом Швеції цими днями 15-й пакет став найбільшим за обсягом: на суму майже 700 мільйонів євро. Дякую за потужну конкретну підтримку України!" – додав Зеленський.

Подробиць переговорів із експрем’єром Британії Зеленський та Офіс президента не розкрили, обмежившись коротким повідомленням із подякою Джонсону.

Як повідомлялось, до Києва у другу річницю повномасштабної війни прибули прем'єр Канади Джастін Трюдо, прем’єрка Італії Джорджія Мелоні, бельгійський прем’єр Александр де Кроо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

А міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відвідала Одесу.

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