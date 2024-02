Зеленський у Києві зустрівся з міністром оборони Швеції та Борисом Джонсоном

Президент Володимир Зеленський 24 лютого в Києві провів зустрічі з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном та експрем’єром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Про це голова держави повідомив у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Із головою Міноборони Швеції президент обговорив перспективи налагодження спільного виробництва зброї та майбутні двосторонні переговори щодо підписання угоди про "безпекові гарантії".

"Оголошений урядом Швеції цими днями 15-й пакет став найбільшим за обсягом: на суму майже 700 мільйонів євро. Дякую за потужну конкретну підтримку України!" – додав Зеленський.

Swedish Defense Minister @PlJonson's visit on this day is a significant demonstration of Sweden's solidarity with Ukraine.



We discussed the potential for joint arms production as well as future bilateral negotiations on signing a security agreement.



The 15th package announced… pic.twitter.com/TItz3dPzcL