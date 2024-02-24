До Києва приїхали прем’єри Канади, Італії та Бельгії

До Києва 24 лютого прибули, окрім президентки Єврокомісії, також прем’єр-міністри Італії, Канади та Бельгії.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Прем’єр Канади Джастін Трюдо, прем’єр Бельгії Александр де Кроо та прем’єрка Італії Джорджія Мелоні прибули від західного кордону потягом.

Пресслужба уряду Італії повідомила, що пізніше у суботу Мелоні планує з Києва запускати відеозустріч лідерів G7, де Італія зараз є головуючою країною, і до розмови запросять також президента України Володимира Зеленського.

Перед цим стало відомо про прибуття президентки Єврокомісії.

Про очікуваний приїзд фон дер Ляєн і прем’єра Бельгії ЗМІ неофіційно повідомляли ще у п’ятницю.