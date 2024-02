Зеленский в Киеве встретился с министром обороны Швеции и Борисом Джонсоном

Президент Владимир Зеленский 24 февраля в Киеве провел встречи с министром обороны Швеции Полом Йонсоном и экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

Об этом глава государства сообщил в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

С главой Минобороны Швеции президент обсудил перспективы налаживания совместного производства оружия и будущие двусторонние переговоры о подписании соглашения о "гарантиях безопасности".

"Объявленный правительством Швеции на днях 15-й пакет стал крупнейшим по объему: на сумму почти 700 миллионов евро. Спасибо за мощную конкретную поддержку Украины!" – добавил Зеленский.

