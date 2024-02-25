Лукашенко відповів, чи піде на "вибори" у 2025 році

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що збирається брати участь у наступних "виборах" президента, але потім висловився не так однозначно.

Про це він сказав у неділю, відвідуючи виборчу дільницю, його цитує білоруське державне агентство BELTA, пише "Європейська правда".

Лукашенко разом із молодшим сином Миколою проголосували на 481-й дільниці в Університеті фізкультури в Мінську. Після голосування він відповідав на запитання журналістів.

"Передайте їм (тим, хто виїхав з Білорусі. – Ред.), що піду! І що складнішою буде обстановка, що активніше вони розбурхуватимуть наше суспільство і вас зокрема… то швидше я піду на ці вибори", – сказав Лукашенко.

Він заявив, що ніде у світі немає таких "відкритих, чесних принципових виборів, як у Білорусі". Пізніше у Лукашенка уточнили, чи можна розглядати його заяву як однозначну, і чи свідчить це про початок нового електроального циклу.

"Офіційно чи неофіційно – яке запитання, така й відповідь. Я відповів так, як поставили мені запитання. Якщо треба конкретизувати, то я абсолютно серйозно і щиро скажу: нічого нового поки сказати не можу… Попереду ще рік до президентських виборів. Багато що може змінитися. Звісно, я і всі ми, суспільство будемо реагувати на те, які зміни відбуватимуться в нашому суспільстві, і в якій ситуації ми підійдемо через рік до голосування", – сказав він.

Потім Лукашенко заговорив не так однозначно. Він сказав, що думає про те, як "гідно провести рік якості", "щоб, навіть якщо нинішній президент не піде на вибори", його запам'ятали.

Якщо Лукашенко балотуватиметься на президентських виборах 2025 року, то це буде його сьома виборча кампанія.

Лукашенко заявив, що виграв шостий президентський термін у 2020 році в результаті голосування, яке США та Європейський Союз засудили як фальсифіковане.

Тоді у Білорусі спалахнула безпрецедентна хвиля протестів, на яку влада відповіла масштабними репресіями, що тривають досі.

У Білорусі в неділю без участі міжнародних спостерігачів проходить голосування з обрання депутатів до парламенту та місцевих рад, яке білоруська опозиція закликала бойкотувати.

Влада в Мінську не запросила міжнародних спостерігачів, зокрема і від Організації з безпеки та співробітництва в Європі. В ОБСЄ у відповідь на це висловили "глибокий жаль".