Лукашенко ответил, пойдет ли на "выборы" в 2025 году

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что собирается участвовать в следующих "выборах" президента, но потом высказался не так однозначно.

Об этом он сказал в воскресенье, посещая избирательный участок, его цитирует белорусское государственное агентство BELTA, пишет "Европейская правда".

Лукашенко вместе с младшим сыном Николаем проголосовали на 481-м участке в Университете физкультуры в Минске. После голосования он отвечал на вопросы журналистов.

"Передайте им (тем, кто выехал из Беларуси. – Ред.), что пойду! И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество и вас в частности... тем быстрее я пойду на эти выборы", – сказал Лукашенко.

Он заявил, что нигде в мире нет таких "открытых, честных принципиальных выборов, как в Беларуси". Позже у Лукашенко уточнили, можно ли рассматривать его заявление как однозначное, и свидетельствует ли это о начале нового электроального цикла.

"Официально или неофициально – какой вопрос, такой и ответ. Я ответил так, как задали мне вопрос. Если надо конкретизировать, то я абсолютно серьезно и искренне скажу: ничего нового пока сказать не могу... Впереди еще год до президентских выборов. Многое может измениться. Конечно, я и все мы, общество будем реагировать на то, какие изменения будут происходить в нашем обществе, и в какой ситуации мы подойдем через год к голосованию", – сказал он.

Затем Лукашенко заговорил не так однозначно. Он сказал, что думает о том, как "достойно провести год качества", "чтобы, даже если нынешний президент не пойдет на выборы", его запомнили.

Если Лукашенко будет баллотироваться на президентских выборах 2025 года, то это будет его седьмая избирательная кампания.

Лукашенко заявил, что выиграл шестой президентский срок в 2020 году в результате голосования, которое США и Европейский Союз осудили как фальсифицированное.

Тогда в Беларуси вспыхнула беспрецедентная волна протестов, на которую власть ответила масштабными репрессиями, которые продолжаются до сих пор.

В Беларуси в воскресенье без участия международных наблюдателей проходит голосование по избранию депутатов в парламент и местные советы, которое белорусская оппозиция призвала бойкотировать.

Власти в Минске не пригласили международных наблюдателей, в том числе и от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В ОБСЕ в ответ на это выразили "глубокое сожаление".