ОБСЄ про рішення Білорусі не пускати спостерігачів на "вибори": Глибокий жаль

Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) висловила "глибокий жаль" через рішення білоруського режиму не допускати її спостерігачів на так звані парламентські вибори у лютому цього року.

Про це йдеться в заяві на сайті ОБСЄ, повідомляє "Європейська правда".

Керівники обох відповідальних за моніторинг виборів інституцій ОБСЄ – Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) та Парламентської асамблеї (ПА ОБСЄ) – заявили, що рішення Мінська суперечить принципу прозорості, важливому для проведення демократичних виборів.

"Це суперечить зобов'язанням, взятим на себе Білоруссю, і суперечить як букві, так і духу співпраці, на якій ґрунтується ОБСЄ", – прокоментував директор БДІПЛ Маттео Мекаччі.

В Організації заявили, що в жовтні 2023 року БДІПЛ вже розпочало консультації з Білоруссю з для розгортання передвиборчої місії з оцінки потреб – першого й вирішального кроку у визначенні того, чи варто проводити спостереження за виборами і в якому форматі.

25 лютого 2024 року у Білорусі проведуть "вибори" депутатів Палати представників та місцевих рад. Білоруський нелегітимний режим раніше заявив, що не буде запрошувати туди спостерігачів ОБСЄ.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська та інші опозиційні діячі закликали білорусів не брати в голосуванні участь.

Вибори 2020 року були визнані сфальсифікованими на користь Лукашенка, який влаштував масові репресії проти незгодних протестувальників. На ті вибори, до слова, також не запрошували міжнародних спостерігачів.