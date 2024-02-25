Зеленський пообіцяв захищати бізнес, якщо "не буде знайдено кроків" з Польщею

Президент Володимир Зеленський сподівається на порозуміння із Польщею завдяки переговорам на рівні прем’єрів, однак якщо цього не відбудеться – пообіцяв захистити український бізнес.

Про це Володимир Зеленський заявив на пресконференції у неділю, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання щодо кризи у відносинах з Польщею на тлі блокади українського кордону і інцидентів із пошкодження українського зерна, президент розповів, що має робочі відносини з польським прем’єром Дональдом Туском.

Також він нагадав про нещодавню зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою і переговори з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн щодо критичних питань.

"З квітня місяця минулого року я говорю, що це політичне питання… Я був абсолютно правий і сьогодні це підтверджує Єврокомісія. Я говорив, що будь-які вибори в Польщі, будь-яка команда, яка прийде, не змінить цього вектору. Це політичний вектор, є внутрішня боротьба в Польщі", – сказав Зеленський.

Він додав, що дуже не хотілось би, аби "кордон, який є між нами, був між нашими суспільствами".

"Використовувати Україну як тиск на європейські інституції – це просто неможливо. Я вважаю, що прем’єри знайдуть відповідні кроки. Я як президент говорю відкрито, що для нас дуже важливо зберегти союз з Польщею. Якщо кроки не знайдуться – ми будемо захищати наш бізнес", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, 23 лютого прем’єр-міністр України Денис Шмигаль разом з міністрами відвідав польсько-український кордон і озвучив "план взаєморозуміння" для розблокування кордону.

Раніше польський прем'єр Дональд Туск відхилив запрошення президента Зеленського про урядову зустріч на кордоні. Він сказав, що така зустріч не повинна бути символічною, і що переговори двох урядів заплановані наприкінці березня у Варшаві.