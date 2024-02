В Україну приїхав прем’єр Болгарії 

Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков у понеділок прибув з візитом в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Болгарська делегація прибула до Києва потягом. В уряді Болгарії заявили, що Денков прибув, аби висловити підтримку України з боку Болгарії.

"Болгарія підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів", – цитує офіційний урядовий акаунт у Twitter (Х) Денкова.

