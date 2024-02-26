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В Україну приїхав прем’єр Болгарії 

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Понеділок, 26 лютого 2024, 09:33

Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков у понеділок прибув з візитом в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Болгарська делегація прибула до Києва потягом. В уряді Болгарії заявили, що Денков прибув, аби висловити підтримку України з боку Болгарії. 

"Болгарія підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів", – цитує офіційний урядовий акаунт у Twitter (Х) Денкова.

До складу болгарської делегації входять міністри юстиції, навколишнього середовища та енергетики – Атанас Славов, Юліян Попов та Румен Радев, заступники міністрів оборони та закордонних справ Станімір Георгієв та Тихомир Стойчев, а також глава Збройниз сил, адмірал Еміл Ефтімов, інформує БНТ.

Деталі візиту, який раніше не анонсували, не розкривають. 

Нагадаємо, Національні збори Болгарії у листопаді 2023 року ратифікували міжурядову угоду між Софією та Києвом, яка регламентує передання Україні 100 списаних бронетранспортерів.

Однак поставка обіцяних бронетранспортерів затримується через питання щодо покриття витрат на транспортування.

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