В Украину приехал премьер Болгарии

Премьер-министр Болгарии Николай Денков в понедельник прибыл с визитом в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Болгарская делегация прибыла в Киев на поезде. В правительстве заявили, что Денков прибыл, чтобы выразить поддержку Украине со стороны Болгарии.

"Болгария поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ", – цитирует официальный правительственный аккаунт в Twitter (Х) Денкова.

PM #Denkov arrived in #Kyiv to express Bulgaria's support for #Ukraine. #Bulgaria supports the independence, sovereignty and territorial integrity of Ukraine within its internationally recognized borders, recalled Denkov. pic.twitter.com/QsvyNqjKQk — Министерски съвет (@GovBulgaria) February 26, 2024

В состав болгарской делегации входят министры юстиции, окружающей среды и энергетики – Атанас Славов, Юлиан Попов и Румен Радев, заместители министров обороны и иностранных дел Станимир Георгиев и Тихомир Стойчев, а также глава Вооруженных сил, адмирал Эмил Ефтимов, информирует БНТ.

Детали визита, который ранее не анонсировали, не раскрывают.

Напомним, Национальное собрание Болгарии в ноябре 2023 года ратифицировало межправительственное соглашение между Софией и Киевом, которое регламентирует передачу Украине 100 списанных бронетранспортеров.

Однако поставка обещанных бронетранспортеров задерживается из-за вопроса о покрытии расходов на транспортировку.