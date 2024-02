В Украину приехал премьер Болгарии

Премьер-министр Болгарии Николай Денков в понедельник прибыл с визитом в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Болгарская делегация прибыла в Киев на поезде. В правительстве заявили, что Денков прибыл, чтобы выразить поддержку Украине со стороны Болгарии.

"Болгария поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ", – цитирует официальный правительственный аккаунт в Twitter (Х) Денкова.

PM #Denkov arrived in #Kyiv to express Bulgaria's support for #Ukraine. #Bulgaria supports the independence, sovereignty and territorial integrity of Ukraine within its internationally recognized borders, recalled Denkov. pic.twitter.com/QsvyNqjKQk