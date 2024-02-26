Макрон прийме в Парижі два десятки союзників України для "ривка підтримки"

Близько двадцяти глав держав і урядів, переважно європейських, зберуться у понеділок у Парижі за ініціативи президента Франції Емманюеля Макрона, щоб підштовхнути підтримку України.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Очікують, що на зустрічі, організованій у Єлисейському палаці, в режимі відеоконференції виступить президент Володимир Зеленський.

На зустрічі буде присутня переважна більшість європейських лідерів, зокрема канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Польщі Анджей Дуда, а також прем’єр-міністри близько 15 країн ЄС.

Також у зустрічі візьмуть участь представники США та Канади і глава британської дипломатії Девід Кемерон.

Переговори в Парижі пройдуть у той час, коли американська підтримка, важлива для Києва, все ще заблокована в Конгресі, і Емманюель Макрон закличе Європу до "колективного ривка" проти Росії, відзначає видання.

Під час зустрічі також обговорять збільшення кількості кібератак та інформаційних атак з боку все більш агресивної Росії, повідомив Єлисейський палац.

Метою переговорів є "мобілізація і вивчення всіх засобів ефективної підтримки України", йдеться в заяві Єлисейського палацу,

"Йдеться про те, щоб… підтвердити, що ми не втомилися, і що ми сповнені рішучості перемогти російську агресію. Ми хочемо надіслати чіткий сигнал Путіну, що він не переможе в Україні", – наполягає Париж.

Хоча нових оголошень про надання допомоги не планують, учасники зустрічі шукатимуть шляхи, як "діяти краще і рішучіше", в той час, як Київ заявив у неділю, що половина обіцяної західної зброї надходить із запізненням.

А президент Володимир Зеленський 25 лютого анонсував візит президента Емманюеля Макрона до України незабаром та нові деталі французької підтримки.