Президент Володимир Зеленський анонсував візит президента Франції до України незабаром.

Про це президент Зеленський заявив на пресконференції у неділю, повідомляє "Європейська правда".

"Ми очікуємо приїзду Емманюеля Макрона в Україну, і він тут буде. Я розумію, коли буде – через безпеку не кажу конкретну дату, це буде скоро", – сказав президент.

Він додав, що з візитом Макрона "з’являться ще деякі деталі щодо підтримки України: важливі, нові".

"Якщо казати про артилерію – Емманюель знає, що ми вдячні за артилерію CAESAR, вона гарно працює… Кілька десятків артилерійських систем ми очікуємо від французької сторони, і від наших партнерів. Ще є деякі речі, але про них пізніше, коли він приїде", – розповів президент.

16 лютого Макрон під час візиту президента України Володимира Зеленського до Парижа заявив, що не відмовився від намірів приїхати в Україну й зробить це найближчим часом.

Французький президент оголосив про наміри відвідати Україну в лютому для завершення угоди про "гарантії безпеки". Конкретна дата візиту тоді не називалась.

Але потім візит був відкладений із "міркувань безпеки".