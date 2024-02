Гній, вогнища та водомети: Фермери протестують проти політики ЄС у Брюсселі

Кілька сотень тракторів у понеділок вранці заполонили вулиці Брюсселя у європейському кварталі, де розташовані інституції ЄС, щоб продемонструвати свій гнів у день зустрічі міністрів сільського господарства Євросоюзу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляють бельгійські ЗМІ, зокрема RTBF i Le Soir.

Вранці кілька колон сільськогосподарської техніки вирушили в напрямку Брюсселя, що вже призвело до перебоїв на основних маршрутах, що сполучають столицю. Повідомляли також про численні проблеми з транспортом у центрі Брюсселя.

Фермери прибули до Брюсселя на тлі Ради ЄС на рівні міністрів сільського господарства, яка розпочалася о 10:00 ранку.

Різні аграрні федерації вважають, що Європейська комісія не прийняла достатньо конкретних рішень щодо них, незважаючи на їхні акції протесту на початку місяця.

Вони також виступають проти Європейського зеленого курсу, який встановлює правила у сфері довкілля.

У хаотичних сценах правоохоронці встановили колючий дріт та металеві загородження біля установ ЄС. Вони були змушені застосувати водомети, оскільки протестувальники підпалювали шини і руйнували поліцейські барикади.

Кільком фермерам вдалося за допомогою тракторів прорвати поліцейську блокаду.

Here is where #farmers storm the EU area at Maalbeek near EU HQ. "It looks like civil war" say EU officials as tractors overwhelm police. #FarmerProtest2024 #FarmersProtest2024 pic.twitter.com/GbGPjhNuBg