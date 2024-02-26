У Німеччині відреагували на інцидент з дроном РФ, що переслідував Бербок на півдні України

В уряді Німеччини відмовились давати оцінку інциденту з російським безпілотником, який у неділю переслідував кортеж глави МЗС ФРН Анналени Бербок у Миколаївській області під час її візиту в Україну.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Tagesschau.

На запитання, чи слід розуміти рух російського розвідувального дрона над міністеркою та її делегацією як недружній акт з боку РФ, речник МЗС відповів: "Я не займаюся спекуляціями".

Він також не захотів надавати жодної інформації про те, чи була Росія заздалегідь поінформована про візит Бербок в Україну.

Повідомляли, що міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок перервала візит до Миколаївської області у неділю через загрозу російського удару.

За інформацією ЗМІ, під час візиту до прифронтового міста був помічений російський розвідувальний безпілотник, який певний час слідував за броньованим кортежем міністерки, але зрештою дрон розвернувся. Тому в МЗС Німеччини вирішили негайно поїхати звідти з міркувань безпеки.

Зазначається, що такі польоти російських розвідувальних безпілотників зазвичай мають наслідком прямий російський авіаудар. У районі оголосили повітряну тривогу, і жителів Миколаївської області закликали негайно шукати безпечне місце в найближчому укритті.

Напередодні ввечері Бербок була в Одесі і міністерці довелося близько 15 хвилин перебувати в підвалі свого готелю, після чого повітряну тривогу було знято.

Бербок під час візиту в Миколаїв оголосила про виділення її країною ще 100 млн євро гуманітарної допомоги.