Глава МЗС Німеччини в Миколаєві оголосила про 100 млн євро гуманітарної допомоги

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок під час візиту в Миколаїв оголосила про виділення її країною ще 100 млн євро гуманітарної допомоги.

Про це повідомили у МЗС Німеччини в неділю, пише "Європейська правда".

Бербок сказала, що Миколаїв – "це символ непохитного народного спротиву".

"Наша допомога Україні полягає насамперед у підтримці людей на місцях. Центральним елементом нашої міжнародної допомоги є цивільне відновлення. Ми збільшуємо нашу гуманітарну допомогу на 100 мільйонів євро до загального обсягу в 1 мільярд євро", – зуаважила глава МЗС Німеччини.

Mykolajiw ist Symbol für den unerschütterlichen #Widerstand der Menschen. Und es zeigt, mit welcher Zerstörungswut Putin gegen die #Ukraine vorgeht. Er will die Menschen ins Herz treffen: in ihren Dörfern, Verwaltungen, Gemeinden. – @ABaerbock in #Mykolajiw 1/3 pic.twitter.com/mBDeme9aZl