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Глава МЗС Німеччини в Миколаєві оголосила про 100 млн євро гуманітарної допомоги

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Неділя, 25 лютого 2024, 15:36

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок під час візиту в Миколаїв оголосила про виділення її країною ще 100 млн євро гуманітарної допомоги.

Про це повідомили у МЗС Німеччини в неділю, пише "Європейська правда".

Бербок сказала, що Миколаїв – "це символ непохитного народного спротиву".

"Наша допомога Україні полягає насамперед у підтримці людей на місцях. Центральним елементом нашої міжнародної допомоги є цивільне відновлення. Ми збільшуємо нашу гуманітарну допомогу на 100 мільйонів євро до загального обсягу в 1 мільярд євро", – зуаважила глава МЗС Німеччини.

Вона додала, що мешканці Миколаєва були змушені місяць обходитися без питної води, тому що водогін зазнав цілеспрямованої атаки. "Завдяки нашій спільній підтримці водопостачання було відновлено", – сказала Бербок.

Напередодні вона також відвідала Одесу.

А відомство Бербок оголосило про перехід на українську транскрипцію написання Києва – Kyjiw замість Kiew, як було раніше.

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