В Германии отреагировали на инцидент с дроном РФ, преследовавшим Бербок на юге Украины

В правительстве Германии отказались давать оценку инциденту с российским беспилотником, который в воскресенье преследовал кортеж главы МИД ФРГ Анналены Бербок в Николаевской области во время ее визита в Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Tagesschau.

На вопрос, следует ли понимать движение российского разведывательного дрона над министром и ее делегацией как недружественный акт со стороны РФ, представитель МИД ответил: "Я не занимаюсь спекуляциями".

Он также не захотел предоставлять никакой информации о том, была ли Россия заранее проинформирована о визите Бербок в Украину.

Сообщалось, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прервала визит в Николаевскую область в воскресенье из-за угрозы российского удара.

По информации СМИ, во время визита в прифронтовой город был замечен российский разведывательный беспилотник, который некоторое время следовал за бронированным кортежем министра, но в конце концов дрон развернулся. Поэтому в МИД Германии решили немедленно уехать оттуда из соображений безопасности.

Отмечается, что такие полеты российских разведывательных беспилотников обычно имеют следствием прямой российский авиаудар. В районе объявили воздушную тревогу, и жителей Николаевской области призвали немедленно искать безопасное место в ближайшем укрытии.

Накануне вечером Бербок была в Одессе и министру пришлось около 15 минут находиться в подвале своего отеля, после чего воздушная тревога была снята.

Бербок во время визита в Николаев объявила о выделении ее страной еще 100 млн евро гуманитарной помощи.