Прем’єрка Естонії прибула на зустріч з Макроном: планують говорити про допомогу Україні

Прем’єрка Естонії Кая Каллас розпочала візит до Франції на запрошення президента Емманюеля Макрона, однією з ключових тем є спільні зусилля для підтримки України.

Про це вона повідомила у своєму Twitter (X), пише "Європейська правда".

Каллас зазначила, що вони з Макроном планують обговорити, "як допомогти Україні перемогти у війні".

I’m in Paris at the invitation of @EmmanuelMacron to discuss how to help Ukraine win this war.



Weapons promised must reach the front. Our long-term support must continue. Estonia's military aid to Ukraine will be 0.25% of our GDP over the next 4 years.



