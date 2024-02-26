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Прем’єрка Естонії прибула на зустріч з Макроном: планують говорити про допомогу Україні

Понеділок, 26 лютого 2024, 15:49

Прем’єрка Естонії Кая Каллас розпочала візит до Франції на запрошення президента Емманюеля Макрона, однією з ключових тем є спільні зусилля для підтримки України.

Про це вона повідомила у своєму Twitter (X), пише "Європейська правда".

Каллас зазначила, що вони з Макроном планують обговорити, "як допомогти Україні перемогти у війні".

"Обіцяна зброя має доїхати до фронту. Наша довгострокова підтримка має тривати. У наступні чотири роки естонська військова допомога для України складатиме 0,25% нашого ВВП", – зазначила прем’єрка. 

В одній з останніх заяв перед цим Каллас зауважила, що на складах багатьох країн, можливо, ще є зброя та обладнання, яких потребує Україна.  

Нагадаємо, нещодавно Естонія запропонувала ЄС випуск облігацій на 100 млрд євро для стимулювання оборонної промисловості.

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