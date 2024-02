Премьер Эстонии прибыла на встречу с Макроном: планируют говорить о помощи Украине

Премьер Эстонии Кая Каллас начала визит во Францию по приглашению президента Эмманюэля Макрона, одной из ключевых тем являются совместные усилия для поддержки Украины.

Каллас отметила, что они с Макроном планируют обсудить, "как помочь Украине победить в войне".

I’m in Paris at the invitation of @EmmanuelMacron to discuss how to help Ukraine win this war.



Weapons promised must reach the front. Our long-term support must continue. Estonia's military aid to Ukraine will be 0.25% of our GDP over the next 4 years.



