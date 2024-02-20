Прем'єрка Естонії: На військових складах могли залишитись необхідні для України речі

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас, говорячи про військову підтримку Києва, заявила, що на складах інших країн, напевно, є речі, які можна надати для підтримки України.

Заяву Каллас наводить ERR, повідомляє "Європейська правда".

Вона зазначила, що всі західні країни повинні робити більше для допомоги Україні та шукати нові рішення.

"Якщо у нас є прогалини, то давайте подумаємо, як їх заповнити. У Мюнхені у мене були зустрічі з представниками оборонної промисловості на тему того, як об'єднати естонський технологічний сектор і оборонну промисловість. Ми ініціювали спецпланування оборонного промислового парку. Подібні ініціативи є і в інших країнах", – сказала очільниця естонського уряду.

За її словами, країнам Заходу треба "ще подумати про те, що ми можемо зробити, щоб покласти край цій війні".

Каллас також згадала про нещодавнє повідомлення президента Чехії Петра Павела про наявність 800 тисяч снарядів, які можна передати Україні.

Вона підкреслила, що якщо це відповідає дійсності, необхідно почати перемовини, щоб ці снаряди якнайшвидше були передані Україні.

"Ті країни, у яких вони (снаряди. – Ред.) є, безумовно, повинні домовитися про те, як вони можуть бути передані Україні. Це питання і до наших великих союзників. Ми постійно думаємо про те, що ще ми можемо дати, щоб допомогти українцям, і я вірю, що на складах інших країн напевно є речі, які вони могли б відправити, щоб українці вистояли", – сказала Каллас.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розкритикував затримку з рішеннями для військової підтримки України на рівні ЄС.

Минулого тижня Данія закликала Європу не ховатися за проблемами виробництва у постачанні зброї в Україну.