У Сенаті США ведуть розслідування проти працівника, який передав ЗСУ снайперське спорядження

Сенат США розпочав розслідування проти співробітника Кайла Паркера у зв'язку з його неодноразовими поїздками в Україну після початку повномасштабного вторгнення та надання українським військовим снайперського спорядження на 30 тисяч доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The New York Times.

Паркер є багаторічним працівником Сенату США, де є старшим радником Комісії з безпеки і співробітництва в Європі, відомій як Гельсінська комісія. Ця комісія активно підтримує Україну та займається питанням демократії та безпеки.

Чоловікові закидають те, що він їздив на фронт в Україні в камуфляжі та з українськими військовими знаками розрізнення, а також найняв українця на стипендіальні кошти попри застереження етичного комітету.

Претензії до Паркера пов’язані з тим, що ці поїздки він нібито подавав як офіційні (сам посадовець це заперечує), а в публікаціях у соцмережах із них він розповідав, як "планує звільнення Луганська" або мочиться на російську шапку.

Plotting the liberation of #Luhansk with ⁦@TXlrgA0vCNNaf1G⁩ pic.twitter.com/UbGAYj6Zph