У Сенаті США ведуть розслідування проти працівника, який передав ЗСУ снайперське спорядження

Сенат США розпочав розслідування проти співробітника Кайла Паркера у зв'язку з його неодноразовими поїздками в Україну після початку повномасштабного вторгнення та надання українським військовим снайперського спорядження на 30 тисяч доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The New York Times.

Паркер є багаторічним працівником Сенату США, де є старшим радником Комісії з безпеки і співробітництва в Європі, відомій як Гельсінська комісія. Ця комісія активно підтримує Україну та займається питанням демократії та безпеки.

Чоловікові закидають те, що він їздив на фронт в Україні в камуфляжі та з українськими військовими знаками розрізнення, а також найняв українця на стипендіальні кошти попри застереження етичного комітету.

Претензії до Паркера пов’язані з тим, що ці поїздки він нібито подавав як офіційні (сам посадовець це заперечує), а в публікаціях у соцмережах із них він розповідав, як "планує звільнення Луганська" або мочиться на російську шапку.

Крім того, Паркер придбав снайперське обладнання за 30 тисяч доларів, які зібрали в Україні ветерани та волонтери, й привіз його зі США. Це, йдеться в матеріалах розслідування, може зробити його "незареєстрованим іноземним агентом".

Старший радник Гельсінського комітету в коментарі The New York Times усі закиди у свій бік заперечує та пов’язує їх із власною проукраїнською позицією.

Нагадаємо, генеральний інспектор Міністерства оборони США Роберт Сторч минулого тижня заявив, що Пентагон не підготував заздалегідь для українських військових адекватних планів для обслуговування переданої військової техніки, такої як танки Abrams та комплекси Patriot.