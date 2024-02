В Сенате США ведут расследование против сотрудника, который передал ВСУ снайперское снаряжение

Сенат США начал расследование против сотрудника Кайла Паркера в связи с его неоднократными поездками в Украину после начала полномасштабного вторжения и предоставления украинским военным снайперского снаряжения на 30 тысяч долларов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The New York Times.

Паркер является многолетним сотрудником Сената США, где является старшим советником Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе, известной как Хельсинкская комиссия. Эта комиссия активно поддерживает Украину и занимается вопросом демократии и безопасности.

Мужчину обвиняют в том, что он ездил на фронт в Украине в камуфляже и с украинскими военными знаками различия, а также нанял украинца на стипендиальные средства, несмотря на предостережения этического комитета.

Претензии к Паркеру связаны с тем, что эти поездки он якобы подавал как официальные (сам чиновник это отрицает), а в публикациях в соцсетях из них он рассказывал, как "планирует освобождение Луганска" или мочится на российскую шапку.

Plotting the liberation of #Luhansk with ⁦@TXlrgA0vCNNaf1G⁩ pic.twitter.com/UbGAYj6Zph