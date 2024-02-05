Укр Рус Eng

Глава дипломатии ЕС приехал в Польшу для переговоров об Украине

Понедельник, 5 февраля 2024, 13:38

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в понедельник прибыл в Польшу для переговоров, среди прочего, об Украине.

Об этом Боррель сообщил в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

В Варшаве у Борреля запланированы двусторонние встречи с министром иностранных дел Радославом Сикорским и представителями польского Минобороны, "чтобы обсудить приоритеты внешней политики и политики безопасности – от Украины до Ближнего Востока".

"Польша продемонстрировала большую солидарность, оказывая поддержку Украине во всех измерениях, включая военное", – отметил Боррель.

Напомним, в январе Боррель анонсировал визит в Киев в начале февраля.

Ранее Боррель признал, что ЕС сможет поставить Украине до марта только более 500 тысяч артиллерийских снарядов вместо обещанного миллиона.

В то же время в ЕС тормозится вопрос реформирования Европейского фонда мира, из которого помогают Украине оружием. Этот вопрос, как надеются, должен быть решен до марта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Боррель Польша