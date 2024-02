Глава дипломатии ЕС приехал в Польшу для переговоров об Украине

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в понедельник прибыл в Польшу для переговоров, среди прочего, об Украине.

Об этом Боррель сообщил в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

В Варшаве у Борреля запланированы двусторонние встречи с министром иностранных дел Радославом Сикорским и представителями польского Минобороны, "чтобы обсудить приоритеты внешней политики и политики безопасности – от Украины до Ближнего Востока".

"Польша продемонстрировала большую солидарность, оказывая поддержку Украине во всех измерениях, включая военное", – отметил Боррель.

