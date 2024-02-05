Глава дипломатии ЕС приехал в Польшу для переговоров об Украине
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в понедельник прибыл в Польшу для переговоров, среди прочего, об Украине.
Об этом Боррель сообщил в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".
В Варшаве у Борреля запланированы двусторонние встречи с министром иностранных дел Радославом Сикорским и представителями польского Минобороны, "чтобы обсудить приоритеты внешней политики и политики безопасности – от Украины до Ближнего Востока".
"Польша продемонстрировала большую солидарность, оказывая поддержку Украине во всех измерениях, включая военное", – отметил Боррель.
In Warsaw for bilateral meetings with Foreign Minister @radeksikorski & @Poland_MOD to discuss foreign & security policy priorities, from Ukraine to the Middle East.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 5, 2024
Poland has shown remarkable solidarity providing support to Ukraine across all dimensions, including militarily. pic.twitter.com/2JwXq0vaon
Напомним, в январе Боррель анонсировал визит в Киев в начале февраля.
Ранее Боррель признал, что ЕС сможет поставить Украине до марта только более 500 тысяч артиллерийских снарядов вместо обещанного миллиона.
В то же время в ЕС тормозится вопрос реформирования Европейского фонда мира, из которого помогают Украине оружием. Этот вопрос, как надеются, должен быть решен до марта.